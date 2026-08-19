ظافر العابدين يثير قلق جمهوره بعد ظهوره على كرسي متحرك إثر إصابة في قدمه

وظهر العابدين خلال الفيديو أثناء خضوعه للفحوصات والأشعة للاطمئنان إلى حالته الصحية، كما ظهر في إحدى اللقطات داخل المطار
جالسًا على كرسي متحرك بمساعدة أحد الأشخاص، قبل أن يظهر لاحقًا وهو يتحرك مستعينًا بعكازين.
ولم يكشف الفنان التونسي
عن طبيعة الإصابة أو أسبابها، كما لم يحدد المدة التي يحتاجها للتعافي، واكتفى بالتعليق على الفيديو قائلاً: "الحمدلله على كل شيء".
وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطه، كما حرصت الفنانة التونسية
لطيفة على دعمه وكتبت في تعليقها: "ألف سلامة
عليك".
وتأتي إصابة ظافر العابدين بعد أشهر من تحقيقه نجاحًا سينمائيًا جديدًا، إذ حصد في مارس/آذار 2026 جائزة أفضل مخرج عن فيلمه الروائي "صوفيا"، ضمن فعاليات الدورة
الـ12 من مهرجان مانشستر
السينمائي الدولي في المملكة
المتحدة.
وفيلم "صوفيا" إنتاج بريطاني تونسي مشترك
، وتولى ظافر العابدين كتابة السيناريو وإخراجه وإنتاجه إلى جانب المشاركة في بطولته، ويجمع العمل بين الدراما والتشويق والأكشن.