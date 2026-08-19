رحيل أيقونة الدراما البرازيلية لورا كاردوسو عن 98 عامًا بعد مسيرة استثنائية

وأكدت عائلة الراحلة خبر وفاتها عبر حسابها الرسمي على " "، من خلال رسالة وداع مؤثرة جاء فيها: "نجمتنا الكبيرة ودعتنا.. ستبقى لورا كاردوسو إلى الأبد في قلوبنا".



وتوفيت كاردوسو في مدينة ، بعدما تعرضت لوعكة صحية داخل منزلها في منطقة سوماري، بحسب ما نقلته وسائل إعلام برازيلية عن ابنتها فاطمة كاردوسو.

وبدأت الراحلة مسيرتها الفنية في سن مبكرة، إذ عملت في الإذاعة وهي في الخامسة عشرة من عمرها، قبل أن تنتقل إلى التلفزيون عام 1952، لتشارك لاحقًا في أكثر من 60 مسلسلًا تلفزيونيًا.وقدمت لورا كاردوسو خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الأعمال التي رسخت حضورها لدى الجمهور، من بينها "Chocolate com Pimenta" و"Caminho das Índias" و"Gabriela" و"Império"، فيما كان آخر ظهور تلفزيوني لها في مسلسل "A Dona do Pedaço" عام 2019.وحصدت خلال مسيرتها العديد من الجوائز والتكريمات، بينها خمس جوائز من جمعية نقاد الفن في ساو باولو، إلى جانب وسام الثقافي الذي مُنح لها عام 2006.ورغم تقدمها في العمر، استمرت كاردوسو في نشاطها الفني، وكان آخر مشاريعها فيلمًا قصيرًا بعنوان "Dona Rosinha" عام 2025.وبرحيلها، تفقد الدراما البرازيلية واحدة من أبرز نجماتها، بعد مسيرة طويلة تركت خلالها إرثًا فنيًا امتد عبر أجيال متعددة.