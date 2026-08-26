بعد 3 سنوات من الهجوم.. بيومي فؤاد يفكر جديًا في اعتزال التمثيل

وقال بيومي ، في تصريحات إذاعية، إن الضغوط التي واجهها خلال هذه الفترة تركت أثرًا نفسيًا واضحًا عليه، ودفعته إلى مناقشة فكرة التوقف عن العمل الفني مع أفراد أسرته أكثر من مرة.

وأوضح أن طبيعة الهجوم الذي تعرّض له كانت مختلفة عما اعتاده طوال مسيرته، مشيرًا إلى أن عائلته حاولت مساعدته على تجاوز هذه المرحلة وطالبته بعدم الالتفات إلى التعليقات السلبية. كما رأى بعض أفراد أسرته أن جزءًا من الانتقادات تقف خلفه حسابات ولجان إلكترونية.

ورغم حديثه المتكرر عن الابتعاد، لم يعلن بيومي فؤاد اعتزاله رسميًا، إذ يواصل نشاطه الفني ويستعد للمشاركة في عدد من المشروعات السينمائية الجديدة.

ويشارك الفنان المصري في فيلم «شمس الزناتي 2» إلى جانب محمد إمام، من إخراج وتأليف محمد الدباح، كما يستعد للظهور مع محمد ثروت في فيلم «ورا الكنبة».

وسجل بيومي فؤاد حضورًا لافتًا في موسم صيف 2026 عبر فيلم «الجواهرجي»، الذي يجمع محمد هنيدي ومنى زكي، إلى جانب مشاركته في فيلم «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين وأحمد السقا، وفيلم «ابن مين فيهم» مع ليلى علوي.

وبعيدًا عن نشاطه الفني، شهدت الفترة تطورات في نزاعه القضائي مع طليقته، بعدما ألزمته محكمة أسرة قصر النيل بسداد مستحقات مالية تشمل مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة، قبل أن يتقدم باستئناف على الأحكام.

وبين استمراره في تصوير أعمال وحديثه المتكرر عن الاعتزال، لا يزال مستقبل بيومي فؤاد الفني مفتوحًا، من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن