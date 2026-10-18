النائب سجيع عطية لـ "وهلق شو": شعرنا وجود كيدية شخصية تحول دون تشغيل معملي الزوق والجية والجميع وافق بمن فيهم مدير عام كهرباء لبنان على قرار لجنة الاشغال والطاقة