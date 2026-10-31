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أخبار لبنان

استقرار جوي يسبق التقلبات.. ماذا يُخبّئ طقس الأيام المقبلة؟

2026-10-31 | 06:50
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استقرار جوي يسبق التقلبات.. ماذا يُخبّئ طقس الأيام المقبلة؟
استقرار جوي يسبق التقلبات.. ماذا يُخبّئ طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم يتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي فتتخطى معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الثاني.

وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الثلاثاء حيث يتحول إلى خريفي متقلب.  

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و23 م°، بيروت 17 و25 م°، زحلة بين 8 و20 م°.


- الطقس المتوقع في لبنان:


السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.


الأحد: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل اضافي فتتخطى معدلاتها الموسمية لشهر تشرين الثاني.


الإثنين: قليل الغيوم إجمالا وارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح إعتبارا من بعد الظهر. 


الثلاثاء: قليل الغيوم نهارا مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة صباحا والتي تبدأ بالإنخفاض تدريجيا خلال النهار وتنشط الرياح  وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مساء وتتكاثف الغيوم ليلاً وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد.



-الحرارة على الساحل من 20 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 22 درجة، في الداخل من 12 إلى 26 درجة.


- الرياح السطحية: شمالية غربية ضعيفة نهارا سرعتها بين 8 و25 كم/س. ومتقلبة ضعيفة ليلا. 


- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيء أحيانا على  المرتفعات بسبب الضباب.


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.



- حال البحر: منخفض الموج.     حرارة سطح الماء: 26°م.



- الضغط الجوي: 1020 HPA       أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 05:75       ساعة غروب الشمس: 16:46

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