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مصير لبنان على طاولة واشنطن وطهران... وإسرائيل تضع شروطها!

2026-11-02 | 12:41
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مصير لبنان على طاولة واشنطن وطهران... وإسرائيل تضع شروطها!
مصير لبنان على طاولة واشنطن وطهران... وإسرائيل تضع شروطها!

تتحدث مصادر دبلوماسية متابعة للمفاوضات للجديد عن انفراجات في المفاوضات الايرانية الاميركية بعدما نجحت الوساطة القطرية في تقليص الشروط الشكلية في التفاوض من حيث المكاشفة المباشرة بما لدى الفريقين من مطالب.

وتقول المصادر إن هناك تمهيدا لقبول اميركي بعدم اشتراط النووي كأولوية بل ضمه الى مجمل البنود .

في المقابل تقول مصادر دبلوماسية غربية إن اولوية واشنطن في المفاوضات هي احداث خرق في النووي ليقدمه ترامب الى الاميركيين مقابل تقديم بنود اخرى لايران. 
مصادر دبلوماسية عربية تتخوف من ان ينجح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في القضاء على هذه الانفراجات لمصلحة التصعيد والحرب في المنطقة. 
وبانتظار اكتمال مسار التفاوض في طهران ووصوله الى خواتيمه، فان لبنان في عين العاصفة.
تتحدث مصادر دبلوماسية عن ان اي اتفاق بين واشنطن وطهران سينسحب حكما على لبنان، واي حرب على طهران ستعتبر حربا مصيرية وبالتالي سيدخل حزب الله فيها.
اما شروط الاتفاق عند حصوله، فتقول مصادر دبلوماسية للجديد إن شروط انسحابها على لبنان تتطلب موافقة اسرائلية اي نزع سلاح الحزب والقضاء على منظومته العسكرية، وإلا فإن اسرائيل لن تلتزم بشروط الاتفاق في لبنان وستشن حربا لتحقق اهدافها بنفسها.
 
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نجل الرئيس التركي يزور لبنان الشهر الحالي.. وطرابلس أبرز محطات جولته
14:58

نجل الرئيس التركي يزور لبنان الشهر الحالي.. وطرابلس أبرز محطات جولته

أفادت معلومات الجديد بأن نجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان، يصل إلى بيروت في الثاني عشر من الشهر الحالي، على أن يزور في اليوم التالي مدينة طرابلس، حيث يلتقي فعالياتها السياسية والروحية، ويجول على عدد من معالمها الأثرية والتاريخية.

14:58

نجل الرئيس التركي يزور لبنان الشهر الحالي.. وطرابلس أبرز محطات جولته

أفادت معلومات الجديد بأن نجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان، يصل إلى بيروت في الثاني عشر من الشهر الحالي، على أن يزور في اليوم التالي مدينة طرابلس، حيث يلتقي فعالياتها السياسية والروحية، ويجول على عدد من معالمها الأثرية والتاريخية.

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