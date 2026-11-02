مصير لبنان على طاولة واشنطن وطهران... وإسرائيل تضع شروطها!

تتحدث مصادر دبلوماسية متابعة للمفاوضات للجديد عن انفراجات في المفاوضات الايرانية الاميركية بعدما نجحت الوساطة القطرية في تقليص الشروط الشكلية في التفاوض من حيث المكاشفة المباشرة بما لدى الفريقين من مطالب.



وتقول المصادر إن هناك تمهيدا لقبول اميركي بعدم اشتراط كأولوية بل ضمه الى مجمل البنود .

في المقابل تقول مصادر دبلوماسية غربية إن اولوية في المفاوضات هي احداث خرق في ليقدمه الى الاميركيين مقابل تقديم بنود اخرى لايران.

مصادر دبلوماسية عربية تتخوف من ان ينجح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو في على هذه الانفراجات لمصلحة التصعيد والحرب في المنطقة.

وبانتظار اكتمال مسار التفاوض في ووصوله الى خواتيمه، فان في عين العاصفة.

تتحدث مصادر دبلوماسية عن ان اي اتفاق بين واشنطن وطهران سينسحب حكما على لبنان، واي حرب على طهران ستعتبر حربا مصيرية وبالتالي سيدخل فيها.

اما شروط الاتفاق عند حصوله، فتقول مصادر دبلوماسية للجديد إن شروط انسحابها على لبنان تتطلب موافقة اسرائلية اي نزع سلاح الحزب والقضاء على منظومته العسكرية، وإلا فإن اسرائيل لن تلتزم بشروط الاتفاق في لبنان وستشن حربا لتحقق اهدافها بنفسها.