أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

بري يضغط.. حوار بين عون - حزب الله؟ (الأخبار)

2026-11-06 | 00:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري يضغط.. حوار بين عون - حزب الله؟ (الأخبار)
بري يضغط.. حوار بين عون - حزب الله؟ (الأخبار)

أفادت صحيفة الأخبار، بأنه "بعيداً عن الظروف السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، يبقى الجمود الداخلي، وتصاعد التوتر بين السلطة وحزب الله، والاحتقان الطائفي، مسؤولية لبنانية بالدرجة الأولى. وهي جميعها تعكس حال الفشل السياسي الشامل، وتدفع المؤسسات إلى حافة التلاشي، وتكشف البلد أمام إسرائيل، وتهدّد الكيان اللبناني على نحو غير مسبوق، حتى في أشدّ مراحل الحرب الأهلية".

وبحسب الأخبار، "تدفع هذه الأجواء الرئيس نبيه بري إلى بذل مساعٍ جديدة لإعادة التواصل والحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله، انطلاقاً من شعوره بأن استمرار المسار الحالي "يقرّب البلد أكثر فأكثر من الصدام"، بحسب مصادر سياسية رفيعة تواكب جهود التهدئة التي يبذلها رئيس المجلس. 

ويرى بري أن "استمرار القطيعة بين حزب الله ورئيس الجمهورية، وتصاعد التوتر مع كل حادثة، يبقيان البلد على حافة الانفجار الداخلي. ولا بد من تبريد الأجواء لتفادي مواجهة غير ضرورية، في وقت تشهد فيه المنطقة متغيرات كبرى، ولا يزال جزء من البلاد تحت الاحتلال".

وتكشف المصادر أن "بري بادر قبل مدة إلى ممارسة ضغوط على كل من الرئيس عون وحزب الله لاستئناف التواصل والحوار، إلا أن تشدّد المواقف لدى الطرفين لا يزال يحول دون إحراز أي تقدم فعلي. ففيما يرفع حزب الله سقف شروطه للحوار مع الرئيس، مطالباً الحكومة بالتراجع عن قرارات 2 آذار، يرى عون أن هذا المطلب تعجيزي. ومع ذلك، يواصل بري محاولاته لتدوير الزوايا وتذليل العقبات، تفادياً لأي تصعيد محتمل".

ولا يقتصر طموح بري على استئناف الحوار بين عون وحزب الله، إنما يتجاوزه إلى الدفع نحو حوار وطني يرعاه رئيس الجمهورية، انسجاماً مع ما نصّ عليه خطاب القسم، ويجمع مختلف القوى السياسية لمناقشة الملفات الأساسية العالقة، والبحث عن حلول داخلية بدلاً من الركون إلى حلول الخارج المؤجّلة إلى أجل غير مسمّى. وهو توجّه يدعمه فيه النائب السابق وليد جنبلاط

 
 
مقالات ذات صلة
بري يضغط.. حوار بين عون - حزب الله؟ (الأخبار)

أخبار لبنان

نبيه بري

بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من بينها الحد من نفوذ "حزب الله".. الضغط على بيروت مستمر! (اللواء)
جدول للاجئين في المناطق اللبنانية؟ (أسرار النهار)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

بعد عمليات السلب في بيروت.. إجتماع أمني لوزير الداخلية (فيديو)
Play
03:32

بعد عمليات السلب في بيروت.. إجتماع أمني لوزير الداخلية (فيديو)

في غرفة عمليات وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، يعرض ضباط الغرفة ملخصاً أمنياً لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حول المستجدات الأمنية، وبصورة خاصة ما يتعلق بعمليات السلب خلال الأيام الأخيرة في العاصمة بيروت.

03:32

بعد عمليات السلب في بيروت.. إجتماع أمني لوزير الداخلية (فيديو)

في غرفة عمليات وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، يعرض ضباط الغرفة ملخصاً أمنياً لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حول المستجدات الأمنية، وبصورة خاصة ما يتعلق بعمليات السلب خلال الأيام الأخيرة في العاصمة بيروت.

بعد جنوحها في صيدا.. سفينة SEAHORSE تُبحر بسلام! (صور)
02:47

بعد جنوحها في صيدا.. سفينة SEAHORSE تُبحر بسلام! (صور)

طوت السفينة SEAHORSE آخر فصول رسوها الاضطراري في مرفأ بيروت، في ختام عملية إغاثية وفنية متكاملة استمرّت عشرة أيام، بدأت بجنوحها قبالة صيدا في 25 تشرين الأول 2026، وانتقالها إلى قبالة مرفأ بيروت وإنقاذ أفراد من طاقمها، ثم إدخالها وتأمين رسوها وتفريغ حمولتها، وصولاً إلى إبحارها مجدداً في 5 تشرين الثاني.

02:47

بعد جنوحها في صيدا.. سفينة SEAHORSE تُبحر بسلام! (صور)

طوت السفينة SEAHORSE آخر فصول رسوها الاضطراري في مرفأ بيروت، في ختام عملية إغاثية وفنية متكاملة استمرّت عشرة أيام، بدأت بجنوحها قبالة صيدا في 25 تشرين الأول 2026، وانتقالها إلى قبالة مرفأ بيروت وإنقاذ أفراد من طاقمها، ثم إدخالها وتأمين رسوها وتفريغ حمولتها، وصولاً إلى إبحارها مجدداً في 5 تشرين الثاني.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026