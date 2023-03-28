والد سعد لمجرد يقلق الجمهور على وضع ابنه في السجن

اقلق الفنان المغربي البشير عبدو المتابعين على وضع ابنه الفنان المغربي سعد لمجرد المتواجد حاليا في السجن بعد صدور حكم بسجنه بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية لورا برويل.

وفي التفاصيل، فقد دعا والد سعد لمجرد المتابعين على صفحته الخاصة عبر انستغرام الى الدعاء لإبنه.

ونشر صورة لسعد كتب عليها:"رب يا كاشف الغم ومفرّج الهم ويا مغيث المستضعفين فك أسره واكشف غمه ورد إليناً رداً جميلاً".

واضاف معلقا عليها:"اللهم ازرع في قلب ولدي قوة الصبر والطمأنينة وراحة البال في انتظار الفرج ان شاء الله تعالى"، وطلب من المتابعين أن يدعوا له.