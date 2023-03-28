بالفيديو – هند القحطاني تصفع ابنها على وجهه وردة فعله تتصدر

وأظهر الفيديوهند القحطاني اثناء تنزيفها ارض منزلها، بينما مازحها ابنها قائلا :” نظفي يا مرة” وصفعته هند على وجهه ناحية العنق.
وقالت خلال الفيديو :” أنا مرة، أنا أمك تاج رأسك، يا طفل، يا ورع."
نشر الممثل السوري قصي خولي على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو قام بإعداده أحد متابعيه، يتضمن مجموعة صور ومقاطع فيديو لاجمل اللحظات التي جمعت قصي بابنه العميد فارس، حيث وجه الاخير لوالده رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده.
بعد النجاح الكبير الذي تحققه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسلها الرمضاني "واخيرا" الذي تشارك بطولته مع الممثل السوري قصي خولي، الا انها تتعرض بالمقابل لهجوم كبير وانتقادات من قبل فئة من المتابعين، وهو ما ردّت عليه نادين موجهة رسالة قاسية للمنتقدين.
كشف أحد الاشخاص من فريق عمل مسلسل "النار بالنار" الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك، عن تعرض الممثل اللبناني طارق تميم لحادثة اليمة خلال تصوير مشاهده في المسلسل.