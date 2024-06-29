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إقتصاد

5.5 مليار دولار.. قطر تخطط لمدينة ملاهي أكبر من ديزني لاند

2024-06-29 | 15:41
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5.5 مليار دولار.. قطر تخطط لمدينة ملاهي أكبر من ديزني لاند
5.5 مليار دولار.. قطر تخطط لمدينة ملاهي أكبر من ديزني لاند

بدأت قطر العمل على مشروع تطوير سياحي جديد بقيمة 20 مليار ريال (5.5 مليار دولار) سيتمحور حول مدينة ترفيهية كبيرة من المتوقع أن تكون أكبر من تلك التابعة لوالت ديزني، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ".

وقالت الوكالة إن مشروع "سميسمة" يقع على بعد حوالي 40 دقيقة شمال العاصمة الدوحة الغنية بالغاز، ويمتد على مساحة 8 ملايين متر مربع (1976 فدانا) على طول 7 كيلومترات من الأراضي المطلة على الشاطئ.

ومن المقرر أن يشمل المشروع أيضا ملعبا للغولف مكونا من 18 حفرة تحيط به 300 فيلا ومنتجعات فاخرة ونادي شاطئي بالإضافة إلى منازل ومحلات تجارية.

في حين عينت الحكومة شركة "الديار" القطرية للاستثمار العقاري، التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، لإدارة تطوير المشروع.

ونقلت "بلومبرغ" عن الرئيس التنفيذي لشركة الديار علي محمد العلي القول إن "المرتكز هو المتنزه الترفيهي، وستأتي هذه المرحلة أولا لجذب المزيد من الأشخاص للمجيء والاستثمار".

كما أضاف أن المشروع هو "جزء من استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في ركيزة السياحة". 

5.5 مليار دولار.. قطر تخطط لمدينة ملاهي أكبر من ديزني لاند

إقتصاد

عربي و دولي

قطر

الدولة القطرية

الإقتصاد القطري

ديزني لاند

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علي محمد العلي

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