قفزة بأسعار الذهب وسط قلق قبيل الإنتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.1% لتصل إلى 2737.35 دولار للأوقية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية المقررة غدًا.



وتترقب الأسواق نتيجة الانتخابات المحتملة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة.



وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2790.15 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2746.20 دولار عند التسوية.



فيما تراجعت أسعار الدولار 0.4%، مما يزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الأجانب.