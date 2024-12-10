الرئيس الصيني: لا فائز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة

وأطلق ترامب حربا تجارية مع الصين خلال فترة ولايته الأولى منتقدا خصوصا ما قال إنه سرقة ملكية فكرية وغيرها من الممارسات "غير العادلة".

وتعهد فرض رسوم جمركية أعلى على الصين بعد تنصيبه الشهر المقبل رئيسا للولايات المتحدة، في حين أن التعافي الاقتصادي في الصين يواجه صعوبات بعد جائحة كوفيد.

وقال شي خلال اجتماع مع مؤسسات مالية في بكين بحسب محطة "سي سي تي في" العامة، "حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية والحروب التكنولوجية، تتعارض والميول التاريخية والقواعد الاقتصادية ولن تفضي إلى أي فائز" في إشارة ألى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

كما أشار إلى أن "الصين مستعدة للحفاظ على الحوار مع الحكومة الأميركية وتوسيع التعاون وإدارة الخلافات وتعزيز تنمية العلاقات الصيني-الأميركية في اتجاه مستقر وصحي ومستدام".