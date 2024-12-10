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إقتصاد

الرئيس الصيني: لا فائز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة

2024-12-10 | 02:26
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الرئيس الصيني: لا فائز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة
الرئيس الصيني: لا فائز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء من أن حربا تجارية مع الولايات المتحدة لن "تفضي إلى أي فائز" على ما ذكر الاعلام الرسمي قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الشهر المقبل.

وأطلق ترامب حربا تجارية مع الصين خلال فترة ولايته الأولى منتقدا خصوصا ما قال إنه سرقة ملكية فكرية وغيرها من الممارسات "غير العادلة".

وتعهد فرض رسوم جمركية أعلى على الصين بعد تنصيبه الشهر المقبل رئيسا للولايات المتحدة، في حين أن التعافي الاقتصادي في الصين يواجه صعوبات بعد جائحة كوفيد.

وقال شي خلال اجتماع مع مؤسسات مالية في بكين بحسب محطة "سي سي تي في" العامة، "حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية والحروب التكنولوجية، تتعارض والميول التاريخية والقواعد الاقتصادية ولن تفضي إلى أي فائز" في إشارة ألى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

كما أشار إلى أن "الصين مستعدة للحفاظ على الحوار مع الحكومة الأميركية وتوسيع التعاون وإدارة الخلافات وتعزيز تنمية العلاقات الصيني-الأميركية في اتجاه مستقر وصحي ومستدام".

الرئيس الصيني: لا فائز في حرب تجارية مع الولايات المتحدة

إقتصاد

عربي و دولي

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قفزة بأسعار الذهب وسط قلق قبيل الإنتخابات الأميركية

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وتترقب الأسواق نتيجة الانتخابات المحتملة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2790.15 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2746.20 دولار عند التسوية.

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وتترقب الأسواق نتيجة الانتخابات المحتملة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2790.15 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2746.20 دولار عند التسوية.

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