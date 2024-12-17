كنوز قبو المركزي السوري: ماذا وُجد؟

أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها بأن البنك المركزي السوري يمتلك نحو 26 طناً من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة في قبو البنك منذ عام 2011.



ووفقاً للمصادر التي تحدثت إليها الوكالة، يقدر سعر هذه الكمية بحوالي 2.2 مليار دولار حالياً.



كما أضافت المصادر أن احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري تقدر بحوالي 200 مليون دولار فقط، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن هذه الاحتياطات تبلغ "مئات الملايين".



وكان البنك المركزي السوري يمتلك حوالي 14 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية في نهاية 2011.