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إقتصاد

ترامب يقر بأن الأميركيين قد يعانون تداعيات الرسوم الجمركية

2025-02-03 | 02:18
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ترامب يقر بأن الأميركيين قد يعانون تداعيات الرسوم الجمركية
ترامب يقر بأن الأميركيين قد يعانون تداعيات الرسوم الجمركية

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن مواطنيه قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأميركية "يستحق هذا الثمن".

وبعد أسابيع من الضبابية بشأن تهديداته، وقّع ترامب السبت قراره الذي سبق أن أعلنه بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على المكسيك وكندا، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، فيما فرض على الصين رسوما جمركية إضافية نسبتها 10 في المئة.

جاء الإعلان في ختام أسبوع ثان لافت لولاية ترامب الجديدة وجد الرئيس نفسه خلاله أمام أسوأ كارثة طيران في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد فيما تتحرك إدارته لإدخال إصلاحات جذرية على الحكومة، في خطوات ندد بها معارضوه باعتبارها مخالفة للقانون.

وتعد كل من الصين والمكسيك وكندا من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعهدت الدول الثلاث اتّخاذ خطوات انتقامية لدى دخول الرسوم الجمركية حيز التطبيق الثلاثاء.

ترامب يقر بأن الأميركيين قد يعانون تداعيات الرسوم الجمركية

إقتصاد

عربي و دولي

دونالد ترامب

الرسوم الجمركية

الولايات المتحدة

أميركا

ترامب

كندا

المكسيك

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ووفقاً للمصادر التي تحدثت إليها الوكالة، يقدر سعر هذه الكمية بحوالي 2.2 مليار دولار حالياً.

كما أضافت المصادر أن احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري تقدر بحوالي 200 مليون دولار فقط، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن هذه الاحتياطات تبلغ "مئات الملايين".

وكان البنك المركزي السوري يمتلك حوالي 14 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية في نهاية 2011.

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ووفقاً للمصادر التي تحدثت إليها الوكالة، يقدر سعر هذه الكمية بحوالي 2.2 مليار دولار حالياً.

كما أضافت المصادر أن احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري تقدر بحوالي 200 مليون دولار فقط، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن هذه الاحتياطات تبلغ "مئات الملايين".

وكان البنك المركزي السوري يمتلك حوالي 14 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية في نهاية 2011.

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