ترامب يلوّح بـ "ضربة ساحقة".. وطهران تحذّر من حرب أطول!

وقال المتحدث باسم
الجيش الإيراني
محمد أكرمي نيا أن "أي حرب في المستقبل
قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.
من جهته
، كرر ترامب
الأحد تهديده باستئناف الضربات ضد إيران
وقال خلال تجمع انتخابي إنه قد يضطر لتوجيه "ضربة ساحقة" لطهران في وقت لم يحدده.
وصرح ترامب أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة الثلاثاء والسبب الوحيد الذي يجعلني لم أنتهِ بعد من إيران، هو أنني أريد أن أكون لطيفاً أنا أريد محاولة إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت، لكن في مرحلة ما، سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم".
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن "ترامب أجرى اتصالا هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو السبت لبحث ما إذا كان ينبغي تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران ومتى يمكن القيام بذلك".