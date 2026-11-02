ترامب يلوّح بـ "ضربة ساحقة".. وطهران تحذّر من حرب أطول!

حذّرت من أن أي حرب مع قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكون صاحبة القرار في تحديد نهايتها، غداة تلويح الرئيس بإمكان شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية.





وقال المتحدث الجيش محمد أكرمي نيا أن "أي حرب في قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.



، كرر الأحد تهديده باستئناف الضربات ضد وقال خلال تجمع انتخابي إنه قد يضطر لتوجيه "ضربة ساحقة" لطهران في وقت لم يحدده.



وصرح ترامب أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة الثلاثاء والسبب الوحيد الذي يجعلني لم أنتهِ بعد من إيران، هو أنني أريد أن أكون لطيفاً أنا أريد محاولة إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت، لكن في مرحلة ما، سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم".



وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن "ترامب أجرى اتصالا هاتفياً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السبت لبحث ما إذا كان ينبغي تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران ومتى يمكن القيام بذلك".