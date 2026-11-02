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الشرق الأوسط والعالم

ترامب يلوّح بـ "ضربة ساحقة".. وطهران تحذّر من حرب أطول!

2026-11-02 | 01:46
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ترامب يلوّح بـ &quot;ضربة ساحقة&quot;.. وطهران تحذّر من حرب أطول!
ترامب يلوّح بـ "ضربة ساحقة".. وطهران تحذّر من حرب أطول!

حذّرت إيران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تكون صاحبة القرار في تحديد نهايتها، غداة تلويح الرئيس دونالد ترامب بإمكان شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا أن "أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

من جهته، كرر ترامب الأحد تهديده باستئناف الضربات ضد إيران وقال خلال تجمع انتخابي إنه قد يضطر لتوجيه "ضربة ساحقة" لطهران في وقت لم يحدده.

وصرح ترامب أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة الثلاثاء والسبب الوحيد الذي يجعلني لم أنتهِ بعد من إيران، هو أنني أريد أن أكون لطيفاً أنا أريد محاولة إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت، لكن في مرحلة ما، سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم".

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن "ترامب أجرى اتصالا هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت لبحث ما إذا كان ينبغي تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران ومتى يمكن القيام بذلك".
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ترامب يلوّح بـ "ضربة ساحقة".. وطهران تحذّر من حرب أطول!

الشرق الأوسط والعالم

دونالد ترامب

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ايران تتعهد بفتح هرمز.. إذا؟
03:43

ايران تتعهد بفتح هرمز.. إذا؟

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تدرس خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا قبلت الولايات المتحدة مطالبها، بعدما كانت قد اقترحت سابقاً مهلة أسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن "إمكانية تنفيذ هذه الخطة خلال يومين دليل إضافي على حسن نية إيران. لقد أكدنا أن من الممكن إعادة الأمن إلى مضيق هرمز واستئناف المفاوضات خلال فترة قصيرة إذا لُبّيت مطالب إيران"، مضيفا أن "تبادل الرسائل لا يزال مستمراً" عبر وسطاء.



03:43

ايران تتعهد بفتح هرمز.. إذا؟

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تدرس خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا قبلت الولايات المتحدة مطالبها، بعدما كانت قد اقترحت سابقاً مهلة أسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن "إمكانية تنفيذ هذه الخطة خلال يومين دليل إضافي على حسن نية إيران. لقد أكدنا أن من الممكن إعادة الأمن إلى مضيق هرمز واستئناف المفاوضات خلال فترة قصيرة إذا لُبّيت مطالب إيران"، مضيفا أن "تبادل الرسائل لا يزال مستمراً" عبر وسطاء.



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