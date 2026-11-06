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المبعوث الأميركي جاريد كوشنر: ترامب ناقش مع قادة أوروبيين حاجة القارة لهيكل أمني أوسع
2026-11-06 | 00:22
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المبعوث الأميركي جاريد كوشنر: ترامب ناقش مع قادة أوروبيين حاجة القارة لهيكل أمني أوسع
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