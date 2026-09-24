مقدمة النشرة المسائية 24-09-2026

وبعدما تعذّر اللقاءُ على مستوى خطوطِ الطيران وعلى موجةِ السَّفارة التي لم يَحظَ سفيرُها بقَبولِ اوراقِ اعتمادِه وتأشيرتِه برُتبة سفير/ جَمَعت نيويورك بين وطهران في لقاءٍ ظلَّلَته خيمةُ الامم المتحدة/ وتصَدَّرهُ مبدأُ العلاقةِ من دولةٍ الى دولة/ وبالمباشِر خاطَبَ رئيسُ الحكومة نواف سلام الرئيسَ مسعود بزشكيان في لقاءٍ من دولةٍ إلى دولة/ بضرورةِ فتحِ صفحةٍ وبناءِ علاقةٍ سليمة تقومُ على احترامِ السيادة وعدمِ التدخلِ في شؤونِ الآخَر/ وذكّر سلام الرئيسَ الإيراني بأن دَفع ثمناً باهظاً ولا يريدُ أن يكونَ ساحةً لصراعاتٍ إقليمية أو لتبادلِ الرسائل/./ ومن نيويورك إلى جنوب لبنان حربٌ على ، ومفاوضاتٌ على الطاولة، ولبنان عالِقٌ بينهما/./ على مِنبر ، ارتَفَعت أصواتُ الإدانة لإسرائيل، فيما كان جيشُ الاحتلال يواصِلُ اعتداءاتِه في الجنوب، تفجيراً وغاراتٍ وقصفاً، مخلِّفاً أضراراً في المنازل والبُنى التحتية، ومهدِّداً ما تبَقَّى من مقوِّمات الحياة في القرى الحدودية/./ وفي نيويورك أيضاً/ معركةٌ من نوعٍ آخَر/ لبنان يتمسكُ ببقاء الحمايةِ الدولية في الجنوب، فيما البحثُ مستمرٌّ عن صيغةٍ بديلة لليونيفيل، وَسَط خلافٍ أميركي أوروبي حول شكلِ القوة المقبلة ودورِها/./ وبين الطروحاتِ المتعارِضة/ يبقى لبنان أمام السؤالِ الأصعب/ مَن يَحمي الجنوبَ بعد اليونيفيل؟ ومَن يملأُ الفراغَ إذا انتهتِ المَهمةُ ولم تُولدِ الصيغةُ البديلة؟ وفي الانتظار يستمرُّ المَيدانُ في فرضِ وقائعِه/./ تفجيراتٌ واعتداءاتٌ ومخاوفُ من توسُّعِ العملياتِ إلى مناطقَ جديدة، ولبنان يَنتظرُ انقشاعَ الرؤية ليعرف: هل يكونُ ما يَجري مجردَ مرحلةٍ انتقالية على طريق التسوية/ أم مقدِّمةً لمرحلةٍ جديدة من التصعيد/ ومن نيويورك الى واشنطن/ قِمةٌ بين الخصمَينِ الكبيرين/ ترامب يَستقبل شي جين بينغ بحَفاوةٍ استثنائية/ سجادةٌ حمراء، مراسمُ عسكرية، استعراضٌ جوي، وقاذِفاتٌ استراتيجيةٌ تحلّقُ فوق رأسَيِ الرئيسين/./ مشهدٌ أميركيٌّ مدروس/ ورسالةٌ صينية لا تَقِلُّ وضوحاً/ لكنْ خلفَ البروتوكول/ مِلفاتٌ ثقيلة/ التجارةُ والتكنولوجيا والذكاءُ الاصطناعي… والدعمُ الصيني لطهران، كلُّها على الطاولة/ لكنَّ الصين لا تدخلُ هذه القِمةَ من باب العلاقاتِ الثنائية فقط/ ففي الجهة الأخرى من المشهد… طهران وواشنطن تحاولانِ فتحَ ثَغرةٍ في جدار التصعيد/ اتصالاتٌ في نيويورك، ووسطاءُ قَطَريونَ وباكستانيونَ يَتحركونَ بين الطرفَين، فيما تبرُز الصين كلاعِبٍ يملكُ أوراقاً سياسيةً واقتصادية تتجاوزُ حدودَ نقلِ الرسائل/ لكنْ حتى الآن لا مفاوضاتٍ فِعلية/ فالعُقدةُ لم تَعُدْ في التواصُلِ نفسِه… بل في شروط بَدءِ التفاوض/ تَضعُ مَضيق هرمُز في قلب المعادلة، وتطالِبُ بخُطواتٍ أميركيةٍ مسبَّقة: رفعُ الحصارِ البحري، وإنهاءُ الحربِ على مختلِف الجبَهات، والإفراجُ عن الأموالِ المجمّدة/ أما واشنطن… فترفضُ ربطَ حريةِ الملاحة بهذه المطالب، وتواصِلُ الضغطَ، معَ إبقاءِ بابِ التفاوضِ مفتوحاً/ وبين واشنطن وبكين وطهران… تتقاطَعُ المِلفات/ تجارةٌ وتكنولوجيا… نِفطٌ وممراتٌ بحرية… عقوباتٌ وحروب… ونفوذٌ يتجاوزُ حدودَ الدول/ ترامب وشي أمام الكاميرات… وطهران وواشنطن خلفَ قنَوَاتِ التفاوض/ والسؤالُ الذي يفرِضُ نفسَه: هل تَستطيعُ القِمةُ الأميركيةُ ـ الصينية فتحَ بابٍ لاحتواءِ التصعيد معَ إيران؟أم أنَّ المنافَسةَ بين القوى الكبرى تتحولُ تدريجياً إلى جُزءٍ من الأزمة نفسِها؟ من البيت الأبيض… إلى نيويورك… يراقِب./ فاللقاءُ الأميركيُّ ـ الصيني قد يَرسمُ حدودَ المنافَسة… والاتصالُ الأميركي ـ الإيراني قد يرسمُ حدودَ المواجَهة. وبينَهما… الصين تُمسِكُ بأوراقٍ قد تجعلُها لاعباً أساسياً في تحديدِ ما إذا كانتِ المنطقةُ تتجهُ نحوَ تسويةٍ أم نحو تصعيدٍ أكبر.