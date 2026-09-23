مقدمة النشرة المسائية 23-09-2026

ي كومة "القش" الدولية يبحث عمّن يملأ فراغَ جنوبه/ وإذا تعذّر التمديدُ لليونفيل "فيا هلا ومرحب" بأي قوات بديلة. تحت هذا العنوان سيخاطب لبنان غداً المجتمعَ الدولي/ مع قيمة مضافة بجمع حاصل أممي للضغط على للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيقِ اتفاق الإطار. ولتحقيق هذه المهمة المستحيلة، أمام الوفدِ اللبناني فرصةٌ لا تتكرّر سوى مرةٍ كل عام، في أن يتسلّح بصوَر تدمير وتجريف القرى وأن يعرضَ بالوثائق الإجرامَ الإسرائيلي على ارتفاعٍ تجاوز عددُ ضحاياه الآلاف بين شهيد وجريح وتكوينِ ملف يودعه في أمانة سر كما في عُهدة القادة والزعماء والوسطاء المعنيين بالملف اللبناني وعلى رأسهم الرئيس الأميركي -الوحيد- الذي يملك مفتاح الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان//. وإن مرّ ترامب بالأمس مرور المصافحة على عجَل بأن ألقى التحيةَ على بعض القادة الخليجيين والعرب واستثنى البعضَ الآخر/ ولم يُلق السلام على "سلام" ما فتح شهية التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن السلام على "سلام" كان مسكَ الختام. ورئيس الحكومة رد على من حاول الاصطيادَ بالماء العكر بقوله " ما طلعلن ولا سمكة" //أما في يوم نيويورك الثاني / فقد تحولت المنصة الأممية إلى "طاولة بينغ بونغ" / بين خطاب ترامب بالأمس ورد بزيشكيان اليوم/ الذي ما إن اعتلى المِنبر حتى غادر الوفدُ الأميركي القاعة/ فرد ضيمَ تُهمة الإرهاب عن بلاده/ ونفى السعي لتحقيق أمن حساب أمن الآخرين. وقال إن إيران في حاجة إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية/ وفتح أعين المجتمع الدولي على أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها إسرائيل فيما تخضع إيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية//. وفي إشارة إلى ازدواجية المعايير قال بزشكيان إن إسرائيل تقتل وإيران تُفرض عليها عقوبات، وإلى الالتزام بالمفاوضات كسبيل للحل، فإيران لا تخشى الحرب عندما تكون حرباً دفاعية.. ختم الرئيس الإيراني خطابه، ليكون الرئيس السوري أحمد الشرع نجم المتكلّمين/ وعلى قاعدة أنه لا يحق لمن لا يملك أن يعطي لمن لا يستحق/ كرست دمشق الجولان أرضاً سورية، في العلن كما في السر، حيث كشف الشرع في معرض اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان/ بأنه "مازحه " قائلاً "إمنح نيوجيرسي لاسرائيل بدلا من الجولان"/

وهو ما كرر التأكيدَ عليه في كلمته بأنْ ليسَ من حقِ أحد التنازل عن الجولان أو منحُه للآخرين. وأمام المجتمع الدولي أجرى الشرع كشفاً بالخطوات التي قطعهتا في رحلة التعافي والنهوض وحصر السلاح وتوحيد الجيش/ وأشار إلى أن غيوم العقوبات انقشعت مع إلغاء قانون قيصر ورفْعِ اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. أعاد الشرع من الأمم المتحدة بوصلة دمشق كنقطة ارتكاز للعمل المشترك/ وقد أثبت للعالم أجمع أن أمنَ الشرق الأوسط يُنسجُ في سوريا/ وإذ طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي وبالعودة إلى ترتيبات هدنة عام أربعة وسبعين، ربَط الانتقال إلى مناقشة سلامٍ دائم بنجاح الترتيبات الأمنية. وإلى الخميس/ المكمّل للتظاهرة الأممية، فإن القضيةَ الفلسطينيةَ كانت القاسمَ المشترك بين المتكلّمين بالتوافق على انّ حلَّ الدولتين هو الطريقُ الأقصر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي/ فيما برزت الآثار الإيجابية للمحادثات الأميركية على مستوى عراقجي ويتكوف / حيث ختم الوسطاء الجوالون بين الطرفين محضرَ المحادثات بأنها واعدةُ وبناءة ولا يزال مفعولُ وساطة الساعات الثلاث جارياً في قنواته الصحيحة