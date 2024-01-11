التهكير في مطار بيروت وتفاصيل عن إمكانية حدوثها مجددا مع المستشار في أمن المعلومات رولان أبي نجم

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.