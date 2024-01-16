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2024-01-16 | 07:22
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حسن جوني : موازين القوى تغيّرت.. والأميركي سيعمل جاهداً لعقد مؤتمر سلام
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حسن جوني
مؤتمر سلام
أميركا
إسرائيل
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