مصادر دبلوماسية لـ الجديد: ضمان الولايات المتحدة لسير المفاوضات الإقليمية نحو اتفاق الهدنة قبل شهر رمضان هو ما دفع هوكشتاين لتحديد موعد لزيارة لبنان