مراسلة الجديد: فرق الانقاذ تعمل على رفع الأنقاض في المبنى المستهدف في منطقة السفري

النائب ملحم خلف لـ #الجديد من منطقة الشويفات: يجب على هيئة إدارة الكوارث أن تحضر والأولوية الآن هي لتقديم المساعدة اللازمة للعالقين تحت الأنقاض في المبنى المنهار