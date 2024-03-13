معلومات الجديد: زيارة غير علنية لمدير المخابرات الفرنسية إلى لبنان في بداية عمله للقاء المسؤولين الامنيين

معلومات الجديد: الحكومة اللبنانية تسلمت الاسبوع الماضي الورقة الفرنسية حول الحدود اللبنانية من دون ان ينتظر الطرف الفرنسي أي جواب لأن ما قدمه أفكار قابلة للنقاش حولها