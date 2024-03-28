معلوماتِ الجديد: جعجع قالها بشكلٍ حاسم "حوار مع حزب الله ما بدنا " ونحن أول من صنع الحوارات عندما رشحنا ميشال معوض وعندما رشحنا جهاد ازعور ايضاً وقد التفوا علينا