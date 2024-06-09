جوزيف أبو فاضل: أرفض أي تسوية رئاسية بعيدة من القوات اللبنانية

حل الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، ضيفاً في برنامج "هنا بيروت" مع الاعلامية روند بوضرغم.

وأكد أبو فاضل أن "حزب الله تفاجأ من عملية طوفان الاقصى"، مثنياً على "جهود وزير الخارجية الايراني الراحل حسين أمير عبداللهيان في تهدئة الوضع عند الاطراف كافة منعاً لخروجها عن السيطرة".



وشدد على "ضرورة سعي حزب الله إلى الوفاق مع الاطراف اللبنانية كافة فيما خص الجبهة الجنوبية"، معتبراً أن "كل طرف سياسي في لبنان يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة".



وعن أهمية التشاور بين الاطراف، جزم أبو فاضل بوجود "تونيلات" بين عين التينة ومعراب، قائلاً: "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أكبر سياسي في البلد ولطالما أعرب عن انفتاحه على الحوار لحلحلة الازمة الراهنة".



وأضاف: "الحل الرئاسي غير موجود لدى جبران باسيل "وهو من طعن بحزب الله"، معرباً عن "امتعاضه من حصول تسوية سياسية رئاسية بعيدة من القوات اللبنانية".



وفيما خص الانتخابات النيابية المقبلة، كشف المحلل السياسي عن التحالف المقبل بين حزبي القوات اللبنانية والاشتراكي.



وعن الازمة الحاصلة في التيار الوطني الحر، كشف أبو فاضل أن "جبران باسيل لا يريد آلان عون لكنه غير قادر على تحييده من التيار".



