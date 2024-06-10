وفد من "الإشتراكي" يزور بيت الكتائب.. ومراسلة الجديد تواكب المشهد

وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي يزور بيت الكتائب.. ومراسلة #الجديد تواكب المشهد @dayanaiwaza pic.twitter.com/VHlSjwaAgP
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 10, 2024
وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي يزور بيت الكتائب.. ومراسلة #الجديد تواكب المشهد @dayanaiwaza pic.twitter.com/VHlSjwaAgP
الساحة الجنوبية في تصعيد مستمرّ.. ومراسل الجديد يرصد آخر المستجدات
تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده أن "فرنسا أبلغت الحكومة في بيروت أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مراحلها الأولى ستشمل ضربات جوية تستهدف المنشأت الحيوية للبنان وضاحية بيروت الجنوبية".