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خاص الجديد

"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة

2024-06-10 | 06:32
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&quot;ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني&quot;.. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة
"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده أن "فرنسا أبلغت الحكومة في بيروت أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مراحلها الأولى ستشمل ضربات جوية تستهدف المنشأت الحيوية للبنان وضاحية بيروت الجنوبية".

وأضاف الخبر عينه أن "فرنسا أبلغت الحكومة في بيروت أن العملية العسكرية الإسرائيلية تتضمن في مراحلها اللاحقة دخولا بريا لتطهير المناطق اللبنانية جنوب نهر الليطاني على حسب الضرورة العملياتية". 
في السياق، نفت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد" نفياً قاطعاً صحة الخبر المذكور أعلاه، مؤكدةً أنه لم يصدر عن أي جهة رسمية بل بدأ تداوله في مجموعات "واتساب" وسيغنال إسرائيلية".
"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة

خاص الجديد

محليات

جنوب لبنان

حزب الله

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

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Aljadeed
الساحة الجنوبية في تصعيد مستمرّ.. ومراسل الجديد يرصد آخر المستجدات
في دردشة مع الصحافيين ورداً على طرح سليمان فرنجية حول الذهاب الى ترشيح سليمان فرنجية او سمير جعجع بصفتهما الاكثر تمثيلا قال باسيل: "من يريد ان يطرح هكذا اقتراح يجب ان يقوم بحسابات دقيقة"

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وليد البعريني: إنقسام كبير في لبنان.. وقواعد الإشتباك مدروسة جنوباً
09:12

وليد البعريني: إنقسام كبير في لبنان.. وقواعد الإشتباك مدروسة جنوباً

قال عضو تكتّل "الإعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني إن "الجو السياسي في لبنان المتابع لجبهة الجنوب يطمئن بأن قواعد الإشتباك مدروسة"، موضحاً أن "التكتّل يقف الى جانب لبنان بمواجهة "إسرائيل" التي لا تمتلك أي موقف ثابت حيث أن الشر هو سيد الموقف لديها".

09:12

وليد البعريني: إنقسام كبير في لبنان.. وقواعد الإشتباك مدروسة جنوباً

قال عضو تكتّل "الإعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني إن "الجو السياسي في لبنان المتابع لجبهة الجنوب يطمئن بأن قواعد الإشتباك مدروسة"، موضحاً أن "التكتّل يقف الى جانب لبنان بمواجهة "إسرائيل" التي لا تمتلك أي موقف ثابت حيث أن الشر هو سيد الموقف لديها".

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