"ضربات جوية للضاحية ودخول بريّ جنوبي الليطاني".. مصادر دبلوماسية تكشف عبر الجديد الحقيقة

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده أن "فرنسا أبلغت الحكومة في بيروت أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مراحلها الأولى ستشمل ضربات جوية تستهدف المنشأت الحيوية للبنان وضاحية بيروت الجنوبية".

وأضاف الخبر عينه أن "فرنسا أبلغت الحكومة في بيروت أن العملية العسكرية الإسرائيلية تتضمن في مراحلها اللاحقة دخولا بريا لتطهير المناطق اللبنانية جنوب نهر الليطاني على حسب الضرورة العملياتية".

في السياق، نفت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد" نفياً قاطعاً صحة الخبر المذكور أعلاه، مؤكدةً أنه لم يصدر عن أي جهة رسمية بل بدأ تداوله في مجموعات "واتساب" وسيغنال إسرائيلية".

