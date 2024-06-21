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2024-06-21 | 05:46
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مراسل الجديد: المدفعية الإسرائيلية تطلق قذيفتين على بلدة يارون خلال تشييع الشهيد حسن صعب من دون وقوع أي إصابات
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
المدفعية
الإسرائيلية
قذيفتين
يارون
تشييع
الشهيد
إصابات
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مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف الناقورة
مصادر سياسية للجديد: تحذير قبرص من استخدام أراضيها لصالح اسرائيل لن يؤثرَ على العلاقات معها وليس هناك من تخوف بأن تلعب إسرائيل على وتر تأزيم العلاقات بين لبنان وقبرص لأن الاتحادَ الاوروبي يقف خلفها
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