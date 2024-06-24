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2024-06-24 | 14:04
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مواقف وتصريحات بتعترف فيها غريس ايانيان أشقر لأول مرة بحلقة جديدة من "النشرة مع تمام".. بعد قليل على الجديد
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مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق القطاع الشرقي في جنوب لبنان
مصادر مقربة من بكركي للجديد: البطريرك لم يصف يوما الحزب بالارهابي ولم يقصد في عظته وصف عملياته بالارهابية بل المقصود هم الفصائل غير المنتظمة وغير اللبنانية التي تطلق من لبنان عملياتها
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