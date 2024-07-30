الصحافي أيمن أبو جبل من مجدل شمس لـ الجديد: أهالي الضحايا كانوا متواجدين لحظة إنفجار الصاروخ في ملعب كرة القدم في مجدل شمس ولم يتمّ منعهم من الإقتراب من الموقع وبالنسبة لنا هوية القاتل مجهولة