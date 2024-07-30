أيمن أبو جبل من مجدل شمس لـ الجديد: نحن طلاب سلم وسلام وندين أي قطرة دمّ تسقط تحت ذريعة الإنتقام

اديب عبد المسيح لـ وهلق شو: ما يحصل في البلد بين حوار ونقاش وتشاور هو نوع من الهروب إلى الامام بانتظار إما تسوية إيرانية – أميركية أو بانتظار ما بعد حرب غزة