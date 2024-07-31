رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: الإسرائيلي يريد كسر وحدة الساحات ولتحقيق هدفه قد يذهب إلى أماكن قد تكون مفاجئة لنا

رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: من الواضح أن حدة الإستقطاب ستزيد في أميركا وترامب ينطبق عليه مثل "طباخ السم آكله" وهو اليوم يدفع ثمن قضية الأسلحة في البلاد هناك