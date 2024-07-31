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رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: الإسرائيلي يريد كسر وحدة الساحات ولتحقيق هدفه قد يذهب إلى أماكن قد تكون مفاجئة لنا
2024-07-31 | 14:18
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رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق شو: الإسرائيلي يريد كسر وحدة الساحات ولتحقيق هدفه قد يذهب إلى أماكن قد تكون مفاجئة لنا
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الساحات
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