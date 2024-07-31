ناصر ياسين لـ وهلق شو: إذا حصل في لبنان ما حصل في غزة ستكون حرباً قاسية لذا علينا تفادي ذلك بالمسار الديبلوماسي وبالمقابل يجب أن يكون لدينا حس المسؤولية لتجهيز أنفسنا في حال توسع الاعتداءات