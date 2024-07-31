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ناصر ياسين لـ وهلق شو: إذا حصل في لبنان ما حصل في غزة ستكون حرباً قاسية لذا علينا تفادي ذلك بالمسار الديبلوماسي وبالمقابل يجب أن يكون لدينا حس المسؤولية لتجهيز أنفسنا في حال توسع الاعتداءات
2024-07-31 | 15:24
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ناصر ياسين لـ وهلق شو: إذا حصل في لبنان ما حصل في غزة ستكون حرباً قاسية لذا علينا تفادي ذلك بالمسار الديبلوماسي وبالمقابل يجب أن يكون لدينا حس المسؤولية لتجهيز أنفسنا في حال توسع الاعتداءات
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