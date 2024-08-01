أنطوان حبشي لـ هنا بيروت: قدرة سلاح حزب الله "العنفية" في الداخل أقوى بكثير من قدرته أمام "إسرائيل" ولا يستطيع أحد تحت مسمى المقاومة ضرب أساسات الدولة

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي لـ هنا بيروت: أي أذى يصيب أي لبناني فهو يصيب كل اللبنانيين والجيش اللبناني يجب أن يكون مرجعيتنا على مستوى الدولة