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النائب بلال عبد الله لـ #هنا_بيروت: نتمنى أن يكون موقف التيار الوطني الحر كموقف نائب كتلته أسعد درغام الذي أبدى الاستعداد للتخلي عن وزارة الطاقة
2024-08-20 | 06:47
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النائب بلال عبد الله لـ #هنا_بيروت: نتمنى أن يكون موقف التيار الوطني الحر كموقف نائب كتلته أسعد درغام الذي أبدى الاستعداد للتخلي عن وزارة الطاقة
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النائب بلال عبد الله لـ #هنا_بيروت: نتمنى أن يكون موقف التيار الوطني الحر كموقف نائب كتلته أسعد درغام الذي أبدى الاستعداد للتخلي عن وزارة الطاقة
خاص الجديد
محليات
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كيلاني للجديد: المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بحسب كلام بلينكن وطروحات نتنياهو والعدو أعلن أنه يريد زيادة الضغط العسكري في الميدان لذا المقاومة في كل الساحات مدعوة للاستنفار بالمرحلة القادمة
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