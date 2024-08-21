منسق الاعلام في التيار الوطني الحر ميشال أبو نجم لـ #هنا_بيروت: الخلاف مع حزب الله يترمم "عالقطعة" ومستقبل هذه العلاقة مرهون بكيفية احترام الحزب لها

كيلاني للجديد: العبرة في التنفيذ وليس في المشاركة بالمفاوضات وحماس شاركت سابقاً في مفاوضات عدة إنما إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر وحتى هذه اللحظة لم تحسم الحركة قرار المشاركة في مفاوضات القاهرة