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الصحافي محمد نمر لـ الجديد: الاجتماع في السعودية أمس يمكن تلخيصه بجملة واحدة "تفاءل في تقريب وجهات النظر"
2024-09-06 | 04:18
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الصحافي محمد نمر لـ الجديد: الاجتماع في السعودية أمس يمكن تلخيصه بجملة واحدة "تفاءل في تقريب وجهات النظر"
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الصحافي محمد نمر لـ الجديد: الاجتماع في السعودية أمس يمكن تلخيصه بجملة واحدة "تفاءل في تقريب وجهات النظر"
خاص الجديد
محليات
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النائب سيمون أبي رميا للجديد: لقاؤنا اليوم هو بداية مرحلة تأسيسية وحركة دينامية أردنا خلقها و لبنان لم يعد يحتمل المزيد من ثقل الاجندات السياسية والمصالح الشخصية
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