الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم يتحدث عن الخرق السيبراني الذي ضرب مناطق لبنانية عديدة



الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم يتحدث عن الخرق السيبراني الذي ضرب مناطق لبنانية عديدة