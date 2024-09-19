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نائب رئيس التيار الوطني الحرّ ناجي حايك لـ الجديد: نقف الى جانب حزب الله والى جانب كل لبناني عند حدوث أي إعتداء على بلدنا وهذا ليس فضلاً بل هو أقل الواجب
2024-09-19 | 04:35
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نائب رئيس التيار الوطني الحرّ ناجي حايك لـ الجديد: نقف الى جانب حزب الله والى جانب كل لبناني عند حدوث أي إعتداء على بلدنا وهذا ليس فضلاً بل هو أقل الواجب
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نائب رئيس التيار الوطني الحرّ ناجي حايك لـ الجديد: نقف الى جانب حزب الله والى جانب كل لبناني عند حدوث أي إعتداء على بلدنا وهذا ليس فضلاً بل هو أقل الواجب
خاص الجديد
محليات
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الجديد:
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الواجب
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