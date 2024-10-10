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المتحدث باسم اليونيفل أندريا تينينتي لـ الجديد: نطالب جميع الأطراف بتسهيل الاتفاقات المستقبلية ونحتاج إلى فعالية أكبر من المجتمع الدولي
2024-10-10 | 14:37
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المتحدث باسم اليونيفل أندريا تينينتي لـ الجديد: نطالب جميع الأطراف بتسهيل الاتفاقات المستقبلية ونحتاج إلى فعالية أكبر من المجتمع الدولي
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خاص الجديد
محليات
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