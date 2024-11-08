مراسلة الجديد: الحركة الأميركية تجاه لبنان لم تتوقف وهوكستين سيتوجه الى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل ومن الممكن أن يأتي الى لبنان وفي جعبته الإتفاق المتعلّق بوقف إطلاق النار