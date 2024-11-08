معلومات الجديد: إشتباكات في مخيم عين الحلوة تستعمل فيها الأسلحة الثقيلة إثر محاولة إغتيال المدعو عمر الناطور

مراسل الجديد: رصدت المقاومة الإسلامية قوة من جيش العدو حاولت التسلل مجددا من منطقة المشيرفة في راس الناقورة و قامت المقاومة باستهدافها بالأسلحة الصاروخية المناسبة و حققت فيها إصابات مؤكدة