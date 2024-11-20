حسن فضل الله لـ الجديد: لا أحد يقبل في لبنان بأن تُخرق السيادة وبأن يُعطى للعدو حرية الحركة في البلد

عبدالله لـ الجديد: المطلوب حماية لبنان ووقف الدمار في الجنوب مع إعادة ترميم ما تم هدمه والأهم هو إعادة الاستقرار السياسي من أجل إحياء الحركة الاقتصادية والسياحية