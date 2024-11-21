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خاص الجديد
غارتان اسرائيليتان استهدفتا منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية
2024-11-21 | 06:52
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غارتان اسرائيليتان استهدفتا منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية
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خاص الجديد
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