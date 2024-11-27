وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ الجديد: قمنا بكل الترتيبات التي من شأنها الإلتزام بالـ 60 يوماً ولكن لدينا هواجس من العدو الإسرائيلي الذي لا يلتزم بالمواثيق والأعراف