عباس الحاج حسن لـ الجديد: المرحلة اليوم دقيقة جداً ويجب إثبات "إنجاز" وقف إطلاق النار كذلك نعول على الدفع الأميركي لإسرائيل باتجاه الإلتزام بما تم الإتفاق عليه