الموري لـ"الجديد": لم نستطع التواصل مع علي حسن العلي ولكن تم التعرف عليه من خلال صورته وأبلغونا أنه في أمان

رئيس بلدية تاشع نايف أحمد الموري لـ"الجديد": تم إبلاغ أبناء وادي خالد عبر أشخاص في حماة أن علي حسن العلي الذي كان قد اختُطف منذ 40 عامًاتم تحريره من السجن المركزي مع عدد من اللبنانيين الآخرين