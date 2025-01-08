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مراسل الجديد: انتهاء اجتماع القوات والموفد الفرنسي جان إيف لودريان المنعقد في معراب
مراسل الجديد: انتهاء اجتماع القوات والموفد الفرنسي جان إيف لودريان المنعقد في معراب
النائب بلال عبدالله لـ'الجديد': نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان
النائب بلال عبدالله لـ'الجديد': نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان
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معلومات الجديد: لودريان نقل في الإجتماعات التي عقدها حتى الآن دعم ترشيح جوزيف عون بما يتناغم مع وحدة توجه اللجنة الخماسية
2025-01-08 | 05:11
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معلومات الجديد: لودريان نقل في الإجتماعات التي عقدها حتى الآن دعم ترشيح جوزيف عون بما يتناغم مع وحدة توجه اللجنة الخماسية
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خاص الجديد
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