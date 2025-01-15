معلومات الجديد : تكليف الاعلامية نجاة شرف الدين بمهمة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الاولى

اقتربت غزة من ختمِ جُرحِها بالحِبر الأحمر، في صفْقةٍ من آلامِ أَربعِمئةٍ وسبعةٍ وستين يوماً كانت مواسِمَ إبادةٍ ومَحوِ خرائطَ انسانيةٍ وجغرافية، اكتَمَلتْ بُنودُ الصفْقة.. حماس سَلَّمتِ الوسطاءَ موافقتَها، نتنياهو بدأَ مشاوراتٍ معَ فريقِ التفاوض، حكومتُه ستصوِّتُ غداً على الاتفاق، بايدن على الخطِّ الساخن متابِعاً، ترامب محتفلاً .. واعلانُ الصفْقة يتمُّ الآنَ في عاصمة التفاوض.. الدوحة، فرحةٌ بدأت في غزة واحتفالاتٌ ولو على رُكامِ الشوارع معَ بدءِ ترتيبات فتح مَعبر رفح غداً، فيما تم تجهيزُ االرهائنِ للتبادل