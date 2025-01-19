الباحث والمحلل السياسي جو معكرون لـ"وهلق شو": مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض نحن أمام زلزال سياسي سيغير ملامح السياسة الدولية بعد سنوات من الركود في إدارة بايدن